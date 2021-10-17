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وزير سوداني: صياغة الدستور أهم أولويات الحكومة الانتقالية 

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وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف
وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف
السودان

وزير سوداني: صياغة الدستور أهم أولويات الحكومة الانتقالية

أوضح الوزير أن الحكومة تسعى بقوة لتحقيق ذلك أملا في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي

العربية.نت، وكالات

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف، اليوم الأحد، إن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن "بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من أهدافنا الكبرى التي نطمح إليها حتى يتمكن المجتمع من صياغة إرادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومون والحاكمون".

حالة الفشل والانسداد الحالي

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى بقوة لتحقيق ذلك "أملا في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي إلى أعتاب الوطن المستقر الناجح والذي يسع الجميع". وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة ظلت تؤجل الحوار المجتمعي الحقيقي والسليم حول الدستور، وهو ما ساهم في "تشظي الصف الوطني وانقسامه المزمن وضعف العملية السياسية".

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يأتي ذلك فيما لا يزال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـالأسوأ والأخطر" منذ إطاحة عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لفرانس برس إن "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء".

وأضاف "طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم".

جيش واحد شعب واحد

وكان المتظاهرون توافدوا السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بـ"حكومة عسكرية" لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير (يضم المدنيين)، والذي يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من "الدكتاتورية".

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين) لفرانس برس "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق".

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