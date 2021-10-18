.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نفتالي بينيت يأمل بتحرير لبنان والعراق من "قبضة إيران الخانقة"

  • الخط
نفتالي بينيت (أرشيفية من رويترز)
نفتالي بينيت (رويترز)
ميليشيات إيران

نفتالي بينيت يأمل بتحرير لبنان والعراق من "قبضة إيران الخانقة"

رئيس وزراء إسرائيل: كل مكان يدخله الإيرانيون يواجه "دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد عن في أن يتمكن لبنان والعراق من "التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة".

وكان بينيت يخاطب نوابا إسرائيليين خلال اجتماع أسبوعي للحكومة، في أعقاب المعارك المسلحة التي وقعت في شوارع بيروت الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، وتعرض الميليشيات الشيعية في العراق، التي غالبا ما تعمل كوكيل للجارة إيران، لهزيمة في الانتخابات الوطنية.

عنصر من حزب الله خلال معارك بيروت الأخيرة
عنصر من حزب الله خلال معارك بيروت الأخيرة

وقال بينيت إن إسرائيل ترى "تطورات واتجاهات تظهر في الأصل لقوى خاضعة بما يكفي للسيطرة والنفوذ الإيراني". وأضاف أن كل مكان يدخله الإيرانيون يواجه "دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل".

احتجاجات ضد نتائج الانتخابات في العراق - شارع فلسطين
احتجاجات ضد نتائج الانتخابات في العراق - شارع فلسطين

واندلعت المواجهة في بيروت بسبب التحقيق الممتد في الانفجار الضخم الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، والذي لم يحرز سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ طارق البيطار. وأثارت تلك المواجهة مخاوف من انجرار البلاد إلى مزيد من العنف.

إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام.. وأوروبا تنفي إيران نووي إيران إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام.. وأوروبا تنفي

ويكمن السبب وراء أعمال العنف في الانقسامات الطائفية الراسخة في لبنان، والضغط المتزايد على التحقيق في كارثة المرفأ من قبل الحزبين الشيعيين الرئيسيين، جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" المتحالفة معها.

وأحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس، اندلعت بينما كان معتصمون يتجمعون للمشاركة في احتجاج دعت له ميليشيا "حزب الله"، ضد قاضي التحقيقات، كانت الأسوأ خلال أكثر من عشرة أعوام، وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية الطائفية التي شهدتها البلاد من عام 1975 حتى 1990.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً! شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
قبل أن تذهب
اتساع دائرة الاحتجاجات الموالية للمجلس السيادي في السودان
اتساع دائرة الاحتجاجات الموالية للمجلس السيادي في السودان
اكتشف المزيد