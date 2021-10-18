رغم نفيها سابقاً.. حماس تؤكد قرب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

قالت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين إنها على "موعد قريب" مع صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، لكنها لم تحدد بالضبط توقيت إتمام تلك الصفقة.

وأضافت حماس في بيان أن قضية الأسرى "تقف على سلم أولويات" الحركة، مؤكدةً أن إطلاق سراحهم والعمل من أجله هو "مسار استراتيجي" لديها.

مادة اعلانية

جاء هذا بينما كانت الحركة قد نفت في 3 أكتوبر الحالي معلومات نشرتها "العربية" حول صفقة تبادل أسرى وشيكة.

وصدر حينها بيان عن عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، جاء فيه "ننفي صحة المعلومات التي أوردتها قناة العربية عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل" للأسرى مع إسرائيل.

وكانت "العربية" قد نقلت حينها عن مصادر في حركة حماس تأكيدها "حدوث تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل في غزة".

كما قالت المصادر إن "قادة حماس توصلوا في القاهرة إلى اتفاق لإتمام صفقة التبادل مع إسرائيل"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة.