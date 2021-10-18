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أنباء عن قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي وأديس أبابا تنفي

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من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
الدمار الذي خلفه القصف

أنباء عن قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي وأديس أبابا تنفي

دبي _ العربية.نت

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أفاد التلفزيون التابع لإقليم تيغراي بأن مقلي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، تعرضت لضربات جوية اليوم الاثنين، فيما نفت أديس أبابا الخبر.

وقال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين. كما أبلغ عامل إغاثة ودبلوماسي بتعرض مقلي لضربات جوية.

من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
  • من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
  • من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
2 صور
من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
من قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي

ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعد على طلبات للتعليق.

يذكر أن إقليم تيغراي يشهد معارك منذ نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، القوات الفيدرالية للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش.

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ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيغراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع، ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل بإثيوبيا في الثمانينيات.

كذلك إلى جانب النقص في المواد الغذائية، ثمة نقص حاد في الأدوية ولقاحات الأطفال والمعدات الطبية على ما ذكرت الأمم المتحدة في تقارير عدة في الفترة الأخيرة.

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