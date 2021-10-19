.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسوأ منذ 60 عاماً.. تحذير أممي من فيضانات جنوب السودان

  • الخط

الأسوأ منذ 60 عاماً.. تحذير أممي من فيضانات جنوب السودان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في أسوأ سيول تجتاح جنوب السودان منذ نحو 60 عاماً، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن السيول والفيضانات في هذا البلد الإفريقي أثرت على أكثر من 700 ألف شخص، وأنحت باللائمة على تغير المناخ.

وقال ممثل المفوضية بجنوب السودان، عرفات جمال، في إفادة للأمم المتحدة بجنيف عبر اتصال بالفيديو من العاصمة جوبا، إن "هذا البلد يقف على خط المواجهة فيما يتعلق بطوارئ المناخ حيث البشر هم الضحايا في معركة لم يختاروها"، وفق رويترز.

جنوب السودان يحذر من نزاع حول سد النهضة العرب والعالم سد النهضة جنوب السودان يحذر من نزاع حول سد النهضة

تضرر 700 ألف

كما أوضح جمال أن نحو 700 ألف تضرروا حتى الآن والأعداد تتزايد. لكن لم تتوفر بيانات عن القتلى في الفيضانات الأخيرة.

كذلك أضاف أن الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية جرفت المنازل وأغرقت الأراضي الزراعية، ما أجبر الأسر والماشية على البحث عن مكان آمن في الأراضي المرتفعة.

ووفق المفوضية، أثرت السيول بالأساس على 4 ولايات وكانت في بعض المناطق الأسوأ منذ عام 1962 مع تراجع قدرة الناس على التأقلم بعد 3 سنوات تعاقبت فيها السيول والفيضانات.

نجوا فقط بأكل الأعشاب

كما مضى جمال قائلاً إن بعض الأشخاص تقطعت بهم السبل ونجوا فقط بأكل الأعشاب والجذور من الأرض، في حين سار آخرون لأيام للوصول إلى منطقة جافة.

وذكر أن الماشية والمحاصيل غرقت ومنها محاصيل الذرة الرفيعة والدخن، مؤكداً: "كلما زادت الخسائر زاد اعتماد الناس على المساعدات".

كذلك من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى نهاية العام وسيزيد ذلك عدد من يحتاجون للمساعدات، بحسب المفوضية، التي لفتت إلى أن حركة السكان للمناطق المرتفعة قد تتسبب في نشوب صراعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد