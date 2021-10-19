.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق النقد يحذر: انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين

  • الخط
لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا يوم 8 سبتمبر (رويترز)

صندوق النقد يحذر: انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات"، وفق رويترز.

رسالة وعدت بكشفها.. زلماي: سأعرض خفايا ملف أفغانستان أميركا رسالة وعدت بكشفها.. زلماي: سأعرض خفايا ملف أفغانستان

أزمة إنسانية

كما أضاف أن "الانخفاض في مستوى المعيشة يهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".

كذلك أوضح أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا يوم 8 سبتمبر (رويترز)
لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا يوم 8 سبتمبر (رويترز)

صادرات أفغانستان

ولفت الصندوق إلى أن "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون".

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، قائلاً إن "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

امرأة أفغانية تنتظر التسجيل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيشاور بباكستان يوم 30 سبتمبر (رويترز)
امرأة أفغانية تنتظر التسجيل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيشاور بباكستان يوم 30 سبتمبر (رويترز)

أزمة سيولة

يذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

ومع تمنع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد