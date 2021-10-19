قطار الاعتقالات مستمر في تركيا.. توقيف 97 شخصاً

تستمر الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية بحق أشخاص تشتبه بصلتهم بفتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

فقد أمر الادعاء في تركيا باعتقال 158 مشتبهاً بهم، بينهم 33 جندياً بالخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه بصلتهم بغولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

بينهم طلاب الكليات العسكرية

كما أُلقي القبض على 97 شخصاً حتى الآن.

ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين، بحسب رويترز.

حملة بدأت قبل 5 سنوات

إلى ذلك يأتي التحقيق، الذي شمل 41 إقليماً، في إطار حملة بدأت قبل 5 سنوات ضد شبكة غولن.

في المقابل ينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصاً.

يذكر أن تركيا اعتقلت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة. كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطردت أكثر من 20 ألفاً من الجيش.