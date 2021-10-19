.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لافروف: لن نعترف بحكومة طالبان قبل تنفيذ وعودها

  • الخط
سيرغي لافروف (أرشيفية من رويترز)
سيرغي لافروف (أرشيفية من رويترز)

لافروف: لن نعترف بحكومة طالبان قبل تنفيذ وعودها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من استضافة بلده اجتماعا لبحث الملف الأفغاني، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن موسكو لن تعلن رسميا الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الوصول للسلطة.

كما أضاف عشية محادثات في موسكو سيحضرها وفد الحركة، أن من بين الوعود تشكيل حكومة متنوعة تضم عرقيات أفغانية مختلفة.

مفوضية الانتخابات بالعراق: تسلمنا أكثر من 1250 طعناً العراق مفوضية الانتخابات بالعراق: تسلمنا أكثر من 1250 طعناً

صيغة موسكو

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية غدا اجتماعا يضم وفودا من 10 دول إلى جانب طالبان، ضمن ما عرف باجتماعات "صيغة موسكو" لبحث الوضع في البلاد، والأزمة الانسانية، فضلا عن تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف.

كما سيبحث المشاركون، بحسب الخارجية الروسية، الوضع العسكري السياسي في البلاد.

وكانت الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن وفدًا من الحركة سيشارك في هذا الاجتماع.

عنصر طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية- فرانس برس)
عنصر طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية- فرانس برس)

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر حينها، أن نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبد السلام حنفي، سيرأس وفد بلاده.

ملف الإرهاب

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أكد الشهر الماضي أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد، إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها.

كما لفت إلى ضروة العمل مع أميركا والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

إلى ذلك، تقلق مسألة الإرهاب في أفغانستان، موسكو بشكل كبير، لا سيما بعد أن طفت إلى السطح مجددا عمليات استهداف للمدنيين نفذها تنظيم داعش ولاية خراسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروع.. ماذا قال؟ أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروع.. ماذا قال؟
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد