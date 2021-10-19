لافروف: لن نعترف بحكومة طالبان قبل تنفيذ وعودها

على الرغم من استضافة بلده اجتماعا لبحث الملف الأفغاني، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن موسكو لن تعلن رسميا الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الوصول للسلطة.

كما أضاف عشية محادثات في موسكو سيحضرها وفد الحركة، أن من بين الوعود تشكيل حكومة متنوعة تضم عرقيات أفغانية مختلفة.

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صيغة موسكو

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية غدا اجتماعا يضم وفودا من 10 دول إلى جانب طالبان، ضمن ما عرف باجتماعات "صيغة موسكو" لبحث الوضع في البلاد، والأزمة الانسانية، فضلا عن تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف.

كما سيبحث المشاركون، بحسب الخارجية الروسية، الوضع العسكري السياسي في البلاد.

وكانت الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن وفدًا من الحركة سيشارك في هذا الاجتماع.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر حينها، أن نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبد السلام حنفي، سيرأس وفد بلاده.

ملف الإرهاب

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أكد الشهر الماضي أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد، إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها.

كما لفت إلى ضروة العمل مع أميركا والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

إلى ذلك، تقلق مسألة الإرهاب في أفغانستان، موسكو بشكل كبير، لا سيما بعد أن طفت إلى السطح مجددا عمليات استهداف للمدنيين نفذها تنظيم داعش ولاية خراسان.