.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتر فوق البحر الأسود.. مقاتلات روسية ترافق طائرات أميركية

  • الخط
المقاتلات الروسية

توتر فوق البحر الأسود.. مقاتلات روسية ترافق طائرات أميركية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أرسلت مقاتلتين من طراز "سوخوي سو-30″، لمرافقة قاذفتي قنابل أميركيتين من طراز "بي-1 بي" فوق البحر الأسود، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

روسيا: سنبحث تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان العرب والعالم روسيا: سنبحث تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

وحدثت واقعة مماثلة يوم الأحد فوق بحر اليابان بعد أيام من واقعة أخرى مع مدمرة بحرية أميركية في الشرق الأقصى أيضاً.

وتسود حالة من التوتر في البحر الأسود منذ التدريبات العسكرية الأوروبية الأميركية مع أوكرانيا التي أغضبت روسيا، فمنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، تجري مناورات عسكرية، أطلق عليها "Sea Breeze 2021"، وتشارك فيها كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا، ودول أخرى حليفة لواشنطن.

كما كانت السفارة الروسية لدى واشنطن دعت سابقا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن إجراء المناورات العسكرية في البحر الأسود، محذرة من أنها "تزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة".

وترسل الولايات المتحدة بشكل دوري سفنا حربية إلى منطقة البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا، ما يثير غالبا غضب موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار
باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف! باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف!
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
اكتشف المزيد