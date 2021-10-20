مجدداً.. عبوة ناسفة تستهدف آلية لطالبان في كابل

في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام، استهدفت عبوة ناسفة آلية لشرطة طالبان صباح الأربعاء في أحد أحياء غرب كابل، ما تسبب بوقوع جرحى.

وصرح الناطق باسم وزارة داخلية طالبان، قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس، أن "قنبلة ألقيت على سيارة لعناصر حركة طالبان وتسببت بإصابة اثنين منهم بجروح".

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سحابة دخان كبيرة

إلا أن مسؤولاً محلياً من طالبان أشار إلى وقوع 4 جرحى على الأقل في "قنبلة" ألقيت على سيارة للشرطة.

وبحسب شاهد، وقع الانفجار حوالي الساعة الثامنة صباحاً (03.00 بتوقيت غرينتش). وقال أمين أماني: "رأيت سحابة دخان كبيرة من مرآة سيارتي والناس يفرون وتمكنت من مغادرة المكان".

موجة اعتداءات

يذكر أنه منذ وصولها إلى السلطة في 15 أغسطس تواجه حركة طالبان موجة اعتداءات يشنها تنظيم "داعش-ولاية خراسان". وقد استهدفها في الأسابيع الماضية.

والخميس الماضي، قتل مسؤول محلي من شرطة طالبان في هجوم بقنبلة على سيارته في أسد آباد شرق أفغانستان.