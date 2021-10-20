من موسكو.. حكومة طالبان: عزلة أفغانستان لا تخدم أحداً

أكد نائب رئيس حكومة طالبان، عبد السلام حنفي، الأربعاء، أنه لن يكون هناك أي تهديد ينطلق من أفغانستان، داعياً من روسيا دول العالم للاعتراف بالحركة.

وقال للصحفيين، على هامش لقاء "صيغة موسكو" لبحث أزمة أفغانستان، إن عزلة كابل لا تخدم أي جهة في العالم، مطالباً واشنطن بتحرير الأموال الأفغانية المجمدة.

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كما أضاف "نحن ندعم جهود أي دولة تسعى لحفظ الأمن وتنمية أفغانستان"، مضيفاً "نحن ليس لدينا أي مشكلات مع أحد، نحن أصدقاء مع كل دول الجوار ونريد روابط جيدة وحسنة مع هذه الدول سواء مع دول المنطقة أو الدول البعيدة".

حكومة متنوعة

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد جدد أمس الثلاثاء، التأكيد أن موسكو لن تعلن رسميا الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الوصول للسلطة.

كما أضاف أن من بين الوعود تشكيل حكومة متنوعة تضم عرقيات أفغانية مختلفة.

هذا، وتستضيف العاصمة الروسية اليوم اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان ويضم وفودا من 10 دول إلى جانب طالبان، لبحث الوضع في البلاد، والأزمة الإنسانية، فضلا عن تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف. كما سيبحث المشاركون، بحسب الخارجية الروسية، الوضع العسكري السياسي في البلاد.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أكد الشهر الماضي أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد، إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها.

كما لفت إلى ضرورة العمل مع أميركا والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

إلى ذلك، تقلق مسألة الإرهاب في أفغانستان، موسكو بشكل كبير، لا سيما بعد أن طفت إلى السطح مجددا عمليات استهداف للمدنيين نفذها تنظيم داعش ولاية خراسان.