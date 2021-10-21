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تركيا تعتقل روسا يشتبه بتخطيطهم لهجمات على معارضين شيشان

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iStock- روسيا تركيا
تعبيرية
تركيا

تركيا تعتقل روسا يشتبه بتخطيطهم لهجمات على معارضين شيشان

المحكمة قضت ببقائهم بالحبس بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري" وتصل عقوبتها حتى 20 عاما

إسطنبول - رويترز

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ذكر إعلام تركي حكومي اليوم الخميس أن محكمة أمرت بحبس ستة مشتبه بهم، من بينهم أربعة روس، متهمون بالتجسس بعد اعتقالهم للاشتباه في تحضيرهم لشن هجمات مسلحة على معارضين شيشان.

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وقال إن الشرطة التركية اعتقلتهم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول في عملية ركزت على إسطنبول ومدينة أنطاليا الساحلية في الجنوب مشيرة إلى أنهم أربعة روس وأوكراني وأوزبكي.

وأضاف أن محكمة في إسطنبول قضت ببقائهم في الحبس بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري" وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.

وقالت إن المشتبه بهم متهمون "بالإعداد لارتكاب أعمال مسلحة تستهدف معارضين شيشان في تركيا وشاركوا في الحصول على أسلحة والتخطيط لهذه الأفعال".

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