.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق

  • الخط
الشيخ دقماق أصيب هو وزوجته وابنه وشقيقه
الشيخ دقماق أصيب هو وزوجته وابنه وشقيقه

توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق

الشيخ دقماق أسس جمعية "اقرأ" في تسعينات القرن الماضي، وكان من المدافعين عن الشيخ المثير للجدل أحمد الأسير

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

توترت الحال مساء اليوم الجمعة في مدينة طرابلس، البعيدة بأقصى الشمال اللبناني 80 كيلومترا عن بيروت، بعد أن أطلق عسكري في الجيش اللبناني الرصاص من رشاش حربي على الشيخ بلال دقماق وزوجته وابنه وشقيقه، فتم نقلهم إلى مستشفى، وجد أطباؤه إصابة واحدة خطيرة بينهم، فيما حالات البقية مستقرة.

وكان إشكال سابق على أحقية المرور، وقع بين دقماق والعسكري ناصر بارودي، ثم تجدد حين مر الشيخ وعائلته في منطقة "أبي سمرا" بالمدينة، فقام بارودي وأطلق النار على الأربعة، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ورد بوسائل إعلام محلية، لم تذكر عن دقماق سوى القليل من المعلومات، إضافة إلى فيديو ظهر عن بلبلة حدثت في مكان الحادث بعد فرار مطلق الرصاص إلى جهة مجهولة.


الشيخ دقماق، هو من أسس جمعية "اقرأ" في تسعينات القرن الماضي، وكان من المدافعين عن الشيخ المثير للجدل، أحمد الأسير، وجمعته به لقاءات عدة، وسبق أن أوقفه جهاز الأمن العام في مطار بيروت لدى عودته من تركيا لوجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن القضاء اللبناني على خلفية حيازته مخزنا من الأسلحة وجد في منزل والده بمنطقة ابي سمراء، ولأنه لم يستجب للحضور، أصبحت مذكرة الجلب غيابية في حقه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً
الأكثر قراءة
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام
توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق
صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد