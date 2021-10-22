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حريق بمصنع متفجرات بروسيا يودي بحياة 16 شخصاً

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Firefighters work to put out a fire at a gunpowder and chemicals plant in Ryazan Region, Russia October 22, 2021. Russia's Emergencies Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT
عنصر إطفاء يساعد في إخماد الحريق

حريق بمصنع متفجرات بروسيا يودي بحياة 16 شخصاً

الحريق اندلع "بعد عملية تقنية" في مصنع "إلاستيك" الذي يعتبر "شركة استراتيجية" والواقع في منطقة ريازان بوسط روسيا

العربية.نت

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قُتل 16 شخصاً في حريق اندلع اليوم الجمعة في مصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة ريازان، وسط روسيا.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية في بيان إن "حريقاً اندلع بعد عملية تقنية" في المصنع، موضحةً أنه تم نقل شخص واحد إلى المستشفى لعلاجه من حروق خطرة.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فرداً من فرق الإطفاء و50 عربة موجودون في الموقع حالياً للسيطرة على الحريق.

صورة نشرها موقع روسي عن الحريق في مصنع المتفجرات
صورة نشرها موقع روسي عن الحريق في مصنع المتفجرات

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب الوزارة. وأضافت الوزارة: "ليس هناك ما يشكل تهديداً لسكان" البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة"، وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر أمني.

وتعتبر الحكومة الروسية مصنع "إلاستيك" حيث اندلع الحريق "شركة استراتيجية" وتنتمي، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة "روستيك" الحكومية التي تضم شركات تزود القطاعين المدني والعسكري بمنتجات صناعية متقدمة.

والانفجارات والحرائق العرضية والقاتلة أمر شائع في روسيا بسبب البنية التحتية المتداعية التي تعود بمعظمها إلى الحقبة السوفيتية، أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

حريق سابق في منقطة ريازان الروسية العام 2020 في مخزن للأسلحة
حريق سابق في منقطة ريازان الروسية العام 2020 في مخزن للأسلحة
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في ديسمبر 2020، لقي 11 شخصاً حتفهم في حريق داخل دار لرعاية المسنين في منطقة الأورال.

وفي يناير 2020، قضى 11 شخصاً ثم أربعة أشخاص على التوالي في حريقين منفصلين في تومسك وموسكو اندلعا في مساكن للمهاجرين.

وأخطر حريق في السنوات الأخيرة اندلع في العام 2018 عندما لقي 64 شخصاً حتفهم بعدما دمرت النيران مركزاً للتسوق فيما كانت أنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ معطلة.

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