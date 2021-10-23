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إيران لطالبان: مستعدون للاستثمار في مختلف القطاعات في أفغانستان

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سفير إيران في كابل بهادر أمينيان خلال لقائه وزير خارجية طالبان أمير خان متقي

إيران لطالبان: مستعدون للاستثمار في مختلف القطاعات في أفغانستان

السفير الإيراني في لقاء مع وزير خارجية طالبان: إيران مستعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين والتجارة والصحة في أفغانستان

دبي - مسعود الزاهد

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كتب المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر أن سفير إيران في كابل بهادر أمينيان، التقى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

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ونقل بلخي عن السفير الإيراني قوله إن "المشاكل الاقتصادية هي العدو المشترك للبلدين وإيران مستعدة للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين والتجارة والصحة في أفغانستان".

وأضاف المتحدث في نهاية التغريدة، أن متقي، أعرب عن ترحيب طالبان (لمشاركة إيران) في القطاعات المذكورة، ودعا إلى اهتمام خاص بمعالجة مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران واتخاذ خطوات لتسهيل حركة الأفغان عبر الحدود.

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