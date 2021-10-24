.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفد حكومي إلى بورتسودان للقاء رئيس مجلس نظارات البجا

  • الخط
قبائل البجا (أرشيفية من رويترز)

وفد حكومي إلى بورتسودان للقاء رئيس مجلس نظارات البجا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يصل وفد مفوض من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى بورتسودان مساء اليوم الأحد للقاء رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.

وتأتي هذه الزيارة "تأكيداً على حرص وجدية الحكومة ورئيس الوزراء للتوصل إلى حل مقبول لقضية شرق السودان ومعالجة مظالمها المشروعة وتخفيف معاناة المواطنين"، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

حاكم دارفور:نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية بالسودان العرب والعالم خاص حاكم دارفور:نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية بالسودان

يشار إلى أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس يترأس الوفد الحكومي.

كما ستنضم الممثلة الأممية ستيفاني خوري للقاء في بورتسودان من أجل مواصلة الجهود المبذولة في ذات الإطار.

إغلاق طرق

يذكر أن محتجين من قبائل البجا في شرق السودان أغلقوا طرقاً أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة احتجاجاً على ما يصفونه بالأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في المنطقة.

وفي سبتمبر، أوقفوا صادرات النفط (الذي ينتجه جنوب السودان) لبضعة أيام وما زالوا يغلقون ميناء بورتسودان، المنفذ البحري الوحيد للسودان الذي تتم عبره حركة التجارة. كذلك يغلقون الطريق المؤدية إلى الخرطوم التي تبعد قرابة ألف كيلومتر عن بورتسودان.

تهديد بالانفصال

والجمعة، هدد أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان عثمان كلوج بالانفصال في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبهم.

وقال كلوج في كلمة بثها إعلام المجلس عبر فيسبوك، إنه "في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا فسندخل المربع الأخير وهو الحكم الذاتي والانفصال".

اعتصام في بورتسودان (أرشيفية من فرانس برس)
اعتصام في بورتسودان (أرشيفية من فرانس برس)

كما أضاف: "نطالب حكومة السودان المركزية بشقيها المدني والعسكري بمنبر منفصل لطرح قضايانا بمرجعية مؤتمر سنكات"، في إشارة إلى مؤتمر "السلام والعدالة" الذي عقد في سبتمبر 2020 في بلدة سنكات شرق السودان.

كذلك شدد على أن الإغلاق بشرق السودان سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رجل يفضّل السجن على الإقامة مع زوجته.. والسلطات تستجيب! رجل يفضّل السجن على الإقامة مع زوجته.. والسلطات تستجيب!
في هذا الموعد.. محمد صلاح في هذا الموعد.. محمد صلاح "يحدد" تاريخ اعتزاله
الأكثر قراءة
موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية
فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها! فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!
إليسا تثير الجدل ببغداد.. وترد إليسا تثير الجدل ببغداد.. وترد "عيب كنت بين أهلي وناسي"!
قبل أن تذهب
مشاهد بديعة من العاصمة المغربية الرباط صديقة البيئة
مشاهد بديعة من العاصمة المغربية الرباط صديقة البيئة
اكتشف المزيد