.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول تعليق لفرنسا على تهديد تركيا بطرد سفراء

  • الخط
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

أول تعليق لفرنسا على تهديد تركيا بطرد سفراء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بطرد سفراء 10 دول، بينها فرنسا والولايات المتحدة، دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا، علقت باريس لأول مرة اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا عن عزمها طرد السفير الفرنسي.

مسؤول إسرائيلي: خيال تركيا يعمل ساعات إضافية هذه الأيام العرب والعالم مسؤول إسرائيلي: خيال تركيا يعمل ساعات إضافية هذه الأيام

"تسوية عادلة وسريعة"

يذكر أن كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة كانت دعت في بيان مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة" لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ 4 أعوام.

عثمان كافالا (أرشيفية من فرانس برس)
عثمان كافالا (أرشيفية من فرانس برس)

إلا أن هذا الموقف لم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.

كما اعتبر أن على هؤلاء السفراء أن "يعرفوا تركيا ويفهموها"، مضيفاً: "عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها".

منذ 2017

يشار إلى أن كافالا (64 عاماً) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عدداً من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.

وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، واصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار. فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.

في حين اعتبرت "مجموعة أوراسيا" أن أردوغان يواجه خطر "جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد