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مجلس نظارات البجا في شرق السودان: نؤيد تحركات الجيش

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من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)

مجلس نظارات البجا في شرق السودان: نؤيد تحركات الجيش

دبي- العربية.نت

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لم تمض لحظات على اعلان حالة الطوارئ في السودان، حتى أعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد اليوم الاثنين تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات واقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، ببيان إنه يؤيد اجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

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فيما أوضح كرار عسكر أمين الشباب ف يمجلس النظارات، في اتثصال مع العربية أن حكومة عبد الله حمدوك حزبية، متهما إياها بتجاوز الوثيقة الدستورية.

كما أكد أن فريقه يريد تشكيل حكومة مدنية وليست حزبية.

أتى ذلك، بعد أن أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان في خطاب نقله التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء الذي يترأسه عبد الله حمدوك، والسيادة أيضا، فضلا عن تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين.

حكومة جديدة

كما اعتبر أن الخلافات بين الفصائل السياسية دفعت الجيش إلى التدخل، لكنه تعهد بإكمال التحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، أشار إلى أن حكومة تكنوقراط جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية.

يشار إلى أن حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين الرفيعين في الحكومة وعدة أحزاب، فضلا عن قيادات في قوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى اعتقال رئيس الحكومة، فجر اليوم.

وردا على تلك التوقيفات، تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، ومدينة أن درمان احتجاجا على ما اعتبروه انقلابا عسكريا، مطالبين بحماية الثورة، وتسليم الحكم للمدنيين.

فيما أظهرت لقطات مصورة متظاهرين يغلقون الشوارع، ويشعلون إطارات السيارات بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من الخرطوم اليوم 25 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
من الخرطوم اليوم 25 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

وأمكن سماع المتظاهرين يهتفون "الشعب أقوى"، و "الانسحاب ليس خيارا!"، في حين ملأت أعمدة الدخان الهواء.

كما شهد محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم اشتبكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، أدت إلى جرح 12 شخصا.

يذكر أن تلك التطورات السريعة أتت بعد أسابيع من التوتر بين المكون المدني والعسكري اللذين يتوليان الحكم انتقاليا في البلاد.

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