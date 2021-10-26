.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجاً على "صمت" الغرب

  • الخط
تظاهرة نسائية في كابل
تظاهرة نسائية في كابل
أفغانستان وطالبان

أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجاً على "صمت" الغرب

حملت النساء لافتات كتب عليها "لماذا يراقبنا العالم بصمت؟" و"الحق في التعليم" و"الحق في العمل

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

نزلت قرابة عشر نساء أفغانيات إلى أحد شوارع كابل الثلاثاء للتنديد بـ"صمت" المجتمع الدولي إزاء "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي" في أفغانستان، قبل أن تمنع حركة طالبان مجددا وسائل الإعلام من الاقتراب من مسيرتهن.

وحملت النساء لافتات كتب عليها "لماذا يراقبنا العالم بصمت" و"الحق في التعليم" و"الحق في العمل".

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

تظاهرة نسائية في كابل
تظاهرة نسائية في كابل

لكن نُقلت في اللحظة الأخيرة إلى مدخل "المنطقة الخضراء" السابقة، حيث تتواجد مباني العديد من السفارات الغربية، علما بأن معظمها غادر أفغانستان بعد سيطرة طالبان.

وقالت وحيدة أميري، إحدى منظمات التحرك لوكالة فرانس برس "نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دعم حقوقنا في التعليم والعمل. نحن محرومات من كل شيء حاليا".

"حساب وهمي".. طالبان تنفي تغريدات حول النساء والتعليم العرب والعالم "حساب وهمي".. طالبان تنفي تغريدات حول النساء والتعليم
فنانون أفغان يحرقون ويدفنون لوحاتهم التي تصور النساء خوفا من طالبان العربية ميديا فنانون أفغان يحرقون ويدفنون لوحاتهم التي تصور النساء خوفا من طالبان

وهذه التظاهرات ممنوعة وتم إخمادها بعنف منذ تولي طالبان مقاليد الحكم في أغسطس. وقالت أميري "ليس لدينا أي شيء ضد طالبان، فقط نريد التظاهر بسلام".

وطلب مسلحو الحركة المتواجدون عند مدخل المنطقة الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، من المتظاهرات ووسائل الإعلام الابتعاد، ثم قام نحو عشرة عناصر من طالبان، غالبيتهم مسلحون، بإبعاد الصحافيين وصادروا الهاتف النقال لأحد الصحافيين المحليين الذي كان يلتقط الصور، حسب ما شاهد مراسل فرانس برس.

وتتزايد وتيرة التظاهرات الرمزية التي تنظمها نساء في كابل منذ الأسابيع الماضية.

الخميس الماضي، سُمح لقرابة 20 امرأة بالتظاهر لأكثر من 90 دقيقة، غير أن العديد من الصحافيين المحليين والأجانب الذين كانوا يغطون التظاهرة، تعرضوا للضرب على أيدي عناصر من طالبان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد