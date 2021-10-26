البرلمان التركي يمدد عمل قوات بلاده بسوريا والعراق لعامين

أفاد الإعلام التركي اليوم الثلاثاء بأن البرلمان وافق على تمديد عمل القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين.

#عاجل | البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى #العراق و #سوريا لعامين إضافيين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2021

وذكر أن قرار البرلمان جاء بعد مذكرة تقدمت بها رئاسة الجمهورية.

مادة اعلانية

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو أكد رفض حزبه التمديد لهذا القرار، وقال إن حزبه يريد إعادة افتتاح السفارات ما بين دمشق وأنقرة، ولا يؤيد إرسال مزيد من الجنود إلى سوريا.

وأضاف "سنصنع السلام مع سوريا لا الحرب مع سوريا.. سنفتح سفارات بشكل متبادل.. لا نريد المزيد من طالبي اللجوء واللاجئين.. لا نريد لمزيد من جنودنا أن يستشهدوا في سوريا".

كذلك طالب كليتشدار أوغلو الرئيس أردوغان، إرسال أفراد مؤسسة الشباب التركي (منظمة شبابية يرأسها بلال نجل الرئيس التركي) إلى سوريا بدلاً من إرسال القوات التركية إلى هناك.

وتابع "لماذا يستشهد جنودنا هناك؟ هناك أعضاء من مؤسسة الشباب التركي يغنون نشيد القوات الخاصة، ويقولون قائدنا أردوغان، أرسلهم إلى سوريا يا أخي وليكن بلال أردوغان القائد هناك".

ودعا أردوغان إلى تقصي الحسابات المصرفية للقاعدة وداعش في تركيا، والقضاء على الخلايا النائمة في تركيا بدلاً من إرسال الجنود إلى سوريا والعراق.

وقال في هذا السياق، "أنت تطلق سراح مقاتلي داعش والقاعدة من السجن، وهم الذين يحرقون الجنود على قيد الحياة، وتقوم الشرطة بإلقاء القبض عليهم، ويقدمونهم إلى العدالة، وكما ترون، يُطلق سراحهم فيما بعد، لماذا لا تفحص الحسابات المصرفية للقاعدة وداعش؟ الكل يعرف عن الخلايا النائمة فلماذا لا تتدخل؟ انظر إلى أرضك أولاً".