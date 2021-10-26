.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدمرة روسية في الساحل الإفريقي تنقذ سفينة تجارية من هجوم

  • الخط
Russian Navy Anti-Submarine divisionÕs destroyer Vice-Admiral Kulakov sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, January 13, 2020. REUTERS/Yoruk Isik
المدمرة الروسية "نائب الأدميرال كولاكوف" (أرشيفية)

مدمرة روسية في الساحل الإفريقي تنقذ سفينة تجارية من هجوم

حاملة الحاويات "لوتشيا" المسجلة في بنما كانت في طريقها من توغو إلى الكاميرون الاثنين عندما هاجمها قراصنة

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صدّت مدمرة تابعة للبحرية الروسية هجوماً شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لإفريقيا، حسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن المدمرة "نائب الأدميرال كولاكوف" تلقت إشارة استغاثة من حاملة الحاويات "لوتشيا" المسجلة في بنما وهي في طريقها من توغو إلى الكاميرون أمس الاثنين.

حاملة الحاويات "لوتشيا"
حاملة الحاويات "لوتشيا"
تعليقات من أميركا وألمانيا وفرنسا حول قرار أردوغان العرب والعالم تعليقات من أميركا وألمانيا وفرنسا حول قرار أردوغان

عندها، أرسلت المدمرة الروسية وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إلى حاملة الحاويات.

وفر القراصنة على الفور، مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن المدمرة الروسية "نائب الأدميرال كولاكوف" تعمل ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.

سفينة حربية فرنسية في خليج غينيا لتدريب مسؤولي ساحل العاجل على مكافحة القرصنة (أرشيفية)
سفينة حربية فرنسية في خليج غينيا لتدريب مسؤولي ساحل العاجل على مكافحة القرصنة (أرشيفية)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قبل أن تذهب
ما الخلافات التي سبقت إجراءات البرهان في السودان؟
ما الخلافات التي سبقت إجراءات البرهان في السودان؟
اكتشف المزيد