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أساء إدارة جائحة كوفيد-19.. لجنة برلمانية تؤيد توجيه اتهامات ضد رئيس البرازيل   

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Brazilian President Jair Bolsonaro is seen during a press conference with his Economy Minister Paulo Guedes (out of frame) at the Ministry's headquarters in Brasilia, on October 22, 2021. (AFP)
الرئيس البرازيلي
فيروس كورونا

أساء إدارة جائحة كوفيد-19.. لجنة برلمانية تؤيد توجيه اتهامات ضد رئيس البرازيل

صوّت 7 من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير الذي يدين الرئيس البرازيلي

برازيليا - فرانس برس 

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أيدت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، الثلاثاء، تقريرا يوصي بتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس جايير بولسونارو، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب إدارته المثيرة للجدل لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وصوّت 7 من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي بعد تحقيق استغرق 6 أشهر، وتوصل أيضا الى اتهام 77 شخصا آخر بينهم العديد من الوزراء، و3 من أبناء بولسونارو.

ويصف التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، الذي نشر الأربعاء، الرئيس اليميني المتطرف بأنه "المسؤول الرئيسي عن أخطاء الحكومة خلال الجائحة" التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.

أكياس للجثث على شاطئ كوباكابانا في دي ريو جانيرو، خلال احتجاج على تعامل الحكومة البرازيلية مع جائحة فيروس كورونا
أكياس للجثث على شاطئ كوباكابانا في دي ريو جانيرو، خلال احتجاج على تعامل الحكومة البرازيلية مع جائحة فيروس كورونا

ونددت اللجنة خصوصا بــ "التأخر المتعمّد" في الاستحصال على لقاحات، بعدما فضّلت حكومة بولسونارو الترويج لـ "علاجات بدائية" غير فاعلة على غرار هيدروكسي كلوروكين، كانت لها "تداعيات مأسوية" على السكان.

لكن بولسونارو أصر، بعد نشر التقرير الاربعاء الماضي، على أنه "غير مذنب على الإطلاق"، نافيا أن يكون قد "تعمّد تعريض" البرازيليين إلى "تفش واسع النطاق" لكوفيد-19.

كما دعت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، إلى تعليق استخدام الرئيس لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استشهاده بمعلومات كاذبة حول كوفيد-19.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا بمنع بولسانارو من دخول مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام الى أجل غير مسمى بعد أن ادعى أن الأشخاص المُلقحين بالكامل يصابون بالإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعًا"، مستندا الى تقارير وهمية غير موجودة.

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غير أنه من المتوقع أن تكون الآثار القانونية لهذه الاتهامات الخطيرة رمزية لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده. وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس.

لكن التداعيات السياسية للاتهامات يمكن أن تكون بالغة الخطورة بالنسبة لبولسونارو، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، ويبدو أن فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل غير مضمون.

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