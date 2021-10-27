الكرملين: تسليم تركيا مسيرات لأوكرانيا يهدد بزعزعة الاستقرار بالمنطقة

حذرت الرئاسة الروسية من أن تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى حكومة أوكرانيا قد يؤثر سلبا على الوضع في منطقة دونباس جنوب شرقي هذا البلد.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن علاقات متميزة وطيبة تربط روسيا مع تركيا، مضيفا: "لكن في هذه الحالة، للأسف، تتحقق مخاوفنا من أن تصدير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكريين الأوروبيين من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في خط التماس" (في منطقة نزاع جنوب شرق أوكرانيا).

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وأوضح بيسكوف أن وقوع هذه الأسلحة في أيدي العسكريين يتيح لهم شن هجمات مركزة على دونباس، محذرا من أن هذا الأمر "لا يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار" و"لا يسهم في تسوية هذه القضية الأوكرانية الداخلية".

أكدت الأركان العامة الأوكرانية استخدام قواتها لأول مرة طائرة "بيرقدار" تركية الصنع المسيّرة، أثناء العمليات العسكرية في دونباس جنوب شرقي البلاد.

وقالت الأركان الأوكرانية في بيان نشرته على "فيسبوك" الثلاثاء، إن الطائرة لم تعبر خط التماس، وتم استخدامها "لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".

وأضافت أن الطائرة دمرت أحد مدافع الهاون لقوات الدفاع الشعبي في دونباس بقنبلة موجهة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تقارير عن أول استخدام لطائرات "بيرقدار" من قبل الجيش الأوكراني بمنطقة النزاع في دونباس.