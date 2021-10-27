.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص لصلاتهم بحزب الله

  • الخط
Kosovo Flag in a Blue Sky stock photo
علم كوسوفو
حزب الله

كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص لصلاتهم بحزب الله

تم تجميد أصول المستهدفين بالعقوبات ومنعهم من مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو

بريشتينا (كوسوفو) – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

فرضت كوسوفو، اليوم الأربعاء، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبناني.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله.

عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية (أرشيفية)
عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية (أرشيفية)

وقال بيان صادر عن سلطات كوسوفو، إن أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جُمدت. ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

يذكر أن لبنان لا يعترف باستقلال كوسوفو. وأقامت كوسوفو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري بعد قمة بين كوسوفو وصربيا عقدت في البيت الأبيض سبتمبر 2020.

القمة بين كوسوفو وصربيا في البيت الأبيض في سبتمبر 2020
القمة بين كوسوفو وصربيا في البيت الأبيض في سبتمبر 2020

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

ميقاتي بعد لقائه عون: حريصون على النأي بأنفسنا عن الصراعات العرب والعالم لبنان ميقاتي بعد لقائه عون: حريصون على النأي بأنفسنا عن الصراعات

وأفادت الوزارة في بيان بأن الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، حددت شبكة مالية رئيسية لحزب الله. وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك"
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
"ماجد الفطيم" للعربية: غداً بدء أعمال إنشاء مول السعودية بـ 16 مليار ريال
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
أكبر شركة لتوربينات الرياح في العالم تؤكد نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية أكبر شركة لتوربينات الرياح في العالم تؤكد نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية
قبل أن تذهب
لهجات اللغة العربية ترهق فيسبوك!
لهجات اللغة العربية ترهق فيسبوك!
اكتشف المزيد