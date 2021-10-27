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ميقاتي: حريصون على علاقات أفضل مع السعودية وندين أي تدخل في شؤونها

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نجيب ميقاتي (أرشيفية من رويترز)
نجيب ميقاتي

ميقاتي: حريصون على علاقات أفضل مع السعودية وندين أي تدخل في شؤونها

ميقاتي أوضح أن تصريحات وزير الإعلام لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية في المسألة اليمنية

دبي - قناة العربية

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ليل الثلاثاء، حرص بلاده على "نسج أفضل" للعلاقات مع السعودية، وأدان أي تدخل في شؤونها، نقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وشدد ميقاتي، وفق البيان الصادر من مكتبه، على "تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

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وأشار البيان إلى رفض ميقاتي ما ورد على لسان وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلة قبل توليه منصبه الوزاري، معتبرا أنه لا يعبر عن موقف الحكومة.

وقال ميقاتي في البيان: "أما في شأن كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

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