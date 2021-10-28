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أزمة قوارب الصيد تتصاعد.. بريطانيا تهدد فرنسا: سنرد

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قارب صيد بريطاني

أزمة قوارب الصيد تتصاعد.. بريطانيا تهدد فرنسا: سنرد

دبي - العربية.نت

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أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول الصيد، ينتهك القانون الدولي، وتعهدت الحكومة بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

كما وصفت تلك التهديدات الفرنسية بـ "مخيبة للآمال وغير المتناسبة"، قائلة "لم يكن هذا ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق".

وأضافت أن الإجراءات "لا يبدو أنها متوافقة" مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب".

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منع قوارب الصيد

أتى ذلك، بعد أن أعلنت فرنسا أمس أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية، اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في نزاع حول تراخيص الصيد.

كما ألمحت إلى أنها قد تقيد إمدادات الطاقة لجزر القنال، التابعة للتاج البريطاني، والتي تقع قبالة سواحل فرنسا.

التوتر يشتعل

يشار إلى أنه منذ غادرت المملكة المتحدة المدار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في بداية العام، توترت العلاقات بين لندن وباريس بشكل متزايد.

فقد احتجت فرنسا بشدة على القرار الذي اتخذته الشهر الماضي المملكة المتحدة وجزيرة جيرزي، وهي من جزر القنال، برفض تصاريح عشرات قوارب الصيد الفرنسية للعمل في مياههما الإقليمية.

تعارض اتفاقية ما بعد البريكست

كما أشارت إلى أن القيود تتعارض مع اتفاقية ما بعد البريكست التي وقعتها الحكومة البريطانية عندما غادرت الاتحاد الأوروبي.

لكن بعد أسابيع من المفاوضات، أصدرت السلطات البريطانية المزيد من تصاريح الصيد، لكن العدد لا يزال يمثل 50 بالمائة فقط مما تعتقد فرنسا أنه "يحق لها الحصول عليه"، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال.

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