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دعوات لـ"مليونية" في السودان.. و7 جثث دخلت المشارح

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Protesters block a road during what the information ministry calls a military coup in Khartoum, on October 25, 2021. (Reuters)
محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

دعوات لـ"مليونية" في السودان.. و7 جثث دخلت المشارح

دبي - العربية.نت

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دعت عدة هيئات مدنية معارضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم الاثنين الماضي في السودان إلى التحضير لتظاهرات واسعة يوم السبت المقبل، تحت شعار مليونية 30 أكتوبر، من أجل المطالبة بتسليم الحكم في البلاد للمدنيين.

بالتزامن أعلن مدير الطب الشرعي السوداني، هشام فقيري، الخميس، مقتل سبعة متظاهرين على الأقل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم قبل أيام. وقال لوكالة فرانس برس "يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع.

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كما أشار إلى أن بعض الجثث بدا عليها آثار ضرب بأدوات حادة".

قرارات البرهان

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع، عمر البشير، أعلنت سابقا مقتل أربعة محتجين.

يشار إلى أن تلك الاحتجاجات كانت انطلقت عقب تنفيذ الجيش حملة توقيفات طالت عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، فضلا عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، قبل أن يعود الأخير إلى منزله يوم الثلاثاء الماضي.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)
عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

فقد أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية. كذلك، أعلن لاحقاً فصل عدد من السفراء في الخارج.

ما أثار انتقادات دولية، وتحذيرات من تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

يذكر أن إجراءات القوات العسكرية أتت بعد أشهر من التوتر بين المكونين العسكري والمدني اللذين كانا يتقاسمان الحكم الانتقالي في البلاد، منذ العام 2019 بعد عزل البشير.

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