عمليات أميركية مع حلف الناتو في البحرين المتوسط والأسود

أعلن الأسطول السادس الأميركي اليوم الجمعة أن قوات أميركية ستبدأ عمليات في البحرين المتوسط والأسود بالاشتراك مع حلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل "تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يكشف الأسطول السادس في بيانه عن طبيعة العمليات والتدريبات التي سيتم تنفيذها، لكنه قال إنها ستظهر "التزام حلف شمال الأطلسي بالحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية لكل الدول".

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إلى هذا، قال البيان إن الأدميرال جين بلاك قائد الأسطول السادس سيتولى قيادة تلك المهمة.

ونقل عنه القول إن القوة المشاركة في العملية تدل على قدرة القوات على "توحيد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في عمليات وتدريبات خاصة".

كما أضاف أن "القدرات والخبرات التي تتمتع بها القوات التي تعمل تحت إمرتي تبيّن قوة تحالف حلف شمال الأطلسي.. أتطلع لقيادة الفريق في البحار، ومواصلة تطوير إطار العمل الخاص بنا وقدراتنا الجماعية".