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الجامعة العربية: قلقون من تدهور علاقات لبنان بدول الخليج

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أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية

الجامعة العربية: قلقون من تدهور علاقات لبنان بدول الخليج

أطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج

دبي - العربية.نت

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه للتدهور السريع الحاصل في العلاقات اللبنانية الخليجية.

السعودية تستدعي سفيرها في لبنان.. وتطلب مغادرة سفير لبنان بالمملكة السعودية السعودية تستدعي سفيرها في لبنان.. وتطلب مغادرة سفير لبنان بالمملكة

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بحسب ما جاء في بيان اليوم السبت أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يذكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة، في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

تهدئة الأجواء مع السعودية

كما أضاف أن الأمين العام يأمل بوضع حد لتدهور تلك العلاقات و تهدئة الأجواء مع السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

وكانت السعودية أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أمس أن السلطات طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

يشار أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن وميليشيات الحوثي، كانت أثارت ضجة كبيرة، حيث طالب العديد من السياسيين في البلاد إقالته.

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