توقعات بإغلاق 15% من مستشفيات لبنان بحلول نهاية 2022

في لبنان، ومع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الدكتور سليمان هارون، من إقفال بعض المستشفيات ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، قال إنه تلقّى اتصالاتٍ من أصحاب بعض المستشفيات لشرح صعوبة الحالة التي وصلوا إليها، مشيرا إلى أن أربعة مستشفيات خارج بيروت لديها نية الإغلاق أو البحث عن مستثمرين.

وحذر من توقف العمل في بعض المستشفيات بشكل كامل، متوقعا أن يتم إغلاق ما بين عشرين إلى ثلاثين مستشفى بحلول نهاية العام المقبل.

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وعزى هارون انهيار القطاع الاستشفائي إلى أزمة الدفع بالدولار نقداً للتجار، وعدم دفع الدولة والجهات والصناديق الضامنة لمستحقات المستشفيات، مؤكدا أن المستشفيات لم تتقاضَ فلساً واحداً من مستحقاتها عن العام الحالي.

وأشار إلى أن الأزمة لم تعد حكراً على المستشفيات الخاصة بل طالت الحكومية أيضا. كما شدد هارون على أن السبب في تعميق الأزمة الحالية هو المستحقات العالقة في ذمة الدولة والتي تساوي حوالي 8 مليارات ليرة.