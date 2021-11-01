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جولة محادثات ثانية بين واشنطن وأنقرة حول طائرات F 35

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This handout photograph taken and released on October 31, 2021, by the Turkish Presidential Press Service shows Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L back), Turkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu (L), US President Joe Biden (R back) and US Secretary of State Antony Blinken (R) attending a meeting during the G20 Summit at the Roma Convention Center La Nuvola. (Photo by Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
من اللقاء الأميركي التركي الأخير

جولة محادثات ثانية بين واشنطن وأنقرة حول طائرات F 35

تم طرد تركيا من برنامج المقاتلة المشتركة F-35 لأنها نشرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400

أنقرة - العربية.نت

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قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة سيعقدون جولة ثانية من المحادثات لحل مشكلة الطائرات المقاتلة F -35 بعد يوم واحد من اجتماع زعيمي البلدين في روما.

وعقد الاجتماع الأول قبل أسابيع في أنقرة، وقدم كلا الجانبين وجهات نظرهما ومواقفهما، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة الأناضول الحكومية الاثنين عن مصادر بوزارة الدفاع قولها "خلال الاجتماعات، تجري مناقشة سبل حل المشكلة".

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأول عقد في أنقرة في الأسابيع الماضية.

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وأكدت المصادر التركية أن موقف أنقرة يتلخص بالدرجة الأولى بالعودة إلى برنامج F-35 ، و"ثانياً تسليم المقاتلات النفاثة التي دفعنا ثمنها، وإذا تعذر حدوث هذين الخيارين: السداد (إعادة المبلغ المدفوع).

وتم طرد تركيا من برنامج المقاتلة المشتركة F-35 لأنها نشرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400، بناء عليه أوقفت الولايات المتحدة تسليم خمس طائرات F-35 دفعت تركيا ثمنها حوالي 1.4 مليار دولار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي إن إدارة بايدن إيجابية بشأن طلب تركيا شراء 40 طائرة حربية من طراز F-16.

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