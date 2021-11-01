جولة محادثات ثانية بين واشنطن وأنقرة حول طائرات F 35

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة سيعقدون جولة ثانية من المحادثات لحل مشكلة الطائرات المقاتلة F -35 بعد يوم واحد من اجتماع زعيمي البلدين في روما.

وعقد الاجتماع الأول قبل أسابيع في أنقرة، وقدم كلا الجانبين وجهات نظرهما ومواقفهما، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر المقبلة.

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ونقلت وكالة الأناضول الحكومية الاثنين عن مصادر بوزارة الدفاع قولها "خلال الاجتماعات، تجري مناقشة سبل حل المشكلة".

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأول عقد في أنقرة في الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر التركية أن موقف أنقرة يتلخص بالدرجة الأولى بالعودة إلى برنامج F-35 ، و"ثانياً تسليم المقاتلات النفاثة التي دفعنا ثمنها، وإذا تعذر حدوث هذين الخيارين: السداد (إعادة المبلغ المدفوع).

وتم طرد تركيا من برنامج المقاتلة المشتركة F-35 لأنها نشرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400، بناء عليه أوقفت الولايات المتحدة تسليم خمس طائرات F-35 دفعت تركيا ثمنها حوالي 1.4 مليار دولار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي إن إدارة بايدن إيجابية بشأن طلب تركيا شراء 40 طائرة حربية من طراز F-16.