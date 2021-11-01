نظارات البجا: فتح موانئ البحر الأحمر وطرق شرق السودان لمدة شهر

قال مسؤول قبلي إن الحصار المفروض على بورتسودان من قبيلة البجا سيرفع لمدة شهر اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال عبدالله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي ينظم الحصار، إنه تم رفع الحواجز في الميناء وكذلك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتبارا من صباح الاثنين.

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وكان مجلس نظارات البجا في شرق البلاد أعلن عن تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات وإقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، في بيان، إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

كما اعتبر أن الخلافات بين الفصائل السياسية دفعت الجيش إلى التدخل، لكنه تعهد بإكمال التحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، أشار إلى أن حكومة تكنوقراط جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية.