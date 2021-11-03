.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الممثل الأممي: بوادر نهائية لتشكيل حكومة سودانية جديدة

  • الخط
Sudanese anti-coup protesters attend a gathering in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on October 30, 2021. (AFP)
من الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

الممثل الأممي: بوادر نهائية لتشكيل حكومة سودانية جديدة

كشف أنه تم التوافق بين المكون المدني والعسكري على تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وتكنوقراط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تواصل الوساطات الساعية إلى حل الأزمة في السودان، أكد ممثل الأمم المتحدة الخاص، فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، أن هناك بوادر مطمئنة حول هذا الملف.

كما أضاف أن هناك بوادر "شبه نهائية" لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة".

الخرطوم تترقب.. حمدوك بات أكثر مرونة حول العودة للحكومة العرب والعالم مصادر للعربية الخرطوم تترقب.. حمدوك بات أكثر مرونة حول العودة للحكومة

حكومة كفاءات وتكنوقراط

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "السوداني" أنه تم التوافق بين المكون المدني والعسكري على تشكيل مجلس وزراء جديد يضم كفاءات وتكنوقراط.

إلى ذلك، شدد على أي مبادرة لن تبصر النور إذا لم تشمل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مؤكداً أن الأخير لا يزال رئيس الوزراء الفعلي ولم يستقل من منصبه.

رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك (أرشيفية- أسوشييتد برس)
رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك (أرشيفية- أسوشييتد برس)

فيما أوضح أن "هناك جدلاً لا يزال مستمراً حول حصة حركات الكفاح المسلح في الحكومة المقبلة، لأنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية في الحكومة".

وتعليقا على خطوات القوات العسكرية، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قال: "من الجيد أن قائد الجيش لم يعين رئيس حكومة جديدة!".

شروط حمدوك

في المقابل، أكد المتحدث باسم حمدوك على فيسبوك اليوم أن رئيس الحكومة متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر متطابقة للعربية في وقت سابق اليوم، أن رئيس الحكومة المقالة اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.

يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن البرهان يوم 25 أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي "اقرأوا هذا"
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد