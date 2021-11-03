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البرهان للمبعوث الأفريقي: نحن بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط

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البرهان للمبعوث الأفريقي: نحن بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط

دبي – العربية.نت

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شدد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الأربعاء، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديموقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

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كما، أكد البرهان، خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.

حكومة تكنوقراط

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

في السياق، قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إن تشكيل الحكومة "بات وشيكا".

ونقل تلفزيون السودان عن أبو هاجة قوله "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية".

وكانت مصادر مطلعة على المحادثات الجارية أفادت بحدوث تقدم في ملف الوساطة بين رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك والمكون العسكري.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)
متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

صيغة توافقية

كذلك توقعت المصادر الخروج قريباً بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة، بحسب ما نقلت صحيفة "السوداني" اليوم الأربعاء.

إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى مطلعة على ملف الوساطة أيضا لوكالة بلومبيرغ، أن العسكريين والسياسيين يقتربون من التوصل لاتفاق على تقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لحل الأزمة التي تفجرت الأسبوع الماضي، عقب إعلان قائد الجيش عبد الفتح البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

ويعيش السودان منذ 25 الشهر الماضي توترا وعصيانا مدنيا مستمرا في الخرطوم، احتجاجا على حل الجيش للحكومة المدنية، وفرض الطوارئ، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

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