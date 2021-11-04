منطاد إسرائيلي لرصد مسيّرات وصواريخ حزب الله

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن إيران تقلص قواتها في سوريا وتعزز الميليشيات التابعة لها، وأن تعداد ميليشيات إيران في سوريا بلغ نحو 22 ألف مقاتل.

كما أن النظام الإيراني كثف محاولات إدخال وتهريب أسلحة نوعية لسوريا ولميليشيات حزب الله.

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المصادر أكدت أن إسرائيل مستمرة بشن غارات متعاقبة على أهداف في سوريا من بينها شحنات أسلحة.

وكشفت نشر منطاد في المنطقة الشمالية لرصد إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الجبهتين الشمالية والشرقية.

يأتي ذلك فيما بدأت إسرائيل مناورات تحاكي حربا متعددة الجبهات على الجبهة الشمالية، تتضمن المناورات استدعاء 22 ألف جندي احتياط، ويرجح سيناريو الحرب الإسرائيلية إطلاق ميليشيا حزب الله نحو 2500 صاروخ يوميا.

هذا وبدأت إسرائيل بتحصين البيوت في المستوطنات على حدود لبنان لمواجهة القصف المحتمل.