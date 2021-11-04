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ميقاتي: عازمون على معالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج

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نجيب ميقاتي (أرشيفية - رويترز)
لبنان

ميقاتي: عازمون على معالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج

رؤساء حكومة سابقون: آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه لا يمكن لأي فريق أن يحتكر البلاد بمفرده. وقال: "عازمون على معالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج".

وأضاف ميقاتي أنه على وزير الإعلام تغليب المصالح الشعبية على المصالح الشعبوية، مؤكدًا أن من يعتقد أنه يستطيع أن يبعد لبنان عن عمقه العربي فهو مخطئ.

ودعت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين قبل أيام، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافاً دبلوماسياً واسعاً مع السعودية.

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وقال رؤساء الحكومة السابقون: فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام في بيان، إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة، التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفق رويترز.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، كان جدد التأكيد على رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، موضحاً أن كلام قرداحي لا يمثل موقف الحكومة إطلاقاً.

كما كرر ميقاتي رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة، مشدداً على أن من أولويات حكومته العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب، وفق تعبيره.

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