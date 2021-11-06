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انفجار ناقلة وقود في سيراليون.. ومقتل 91 شخصاً

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صورة متداولة على الانترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون

انفجار ناقلة وقود في سيراليون.. ومقتل 91 شخصاً

اصطدمت الناقلة بشاحنة في أحد شوارع فيرتاون فتوافد عدد من الأشخاص لجمع الوقود المتسرب منها.. قبل انفجارها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انفجرت ناقلة وقود أمس الجمعة بعد تصادم في فريتاون، عاصمة سيراليون، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون

وقال سينه كامارا مدير المشرحة المركزية الحكومية في عاصمة سيراليون، إن المشرحة تسلمت 91 جثة في الساعات الأولى من اليوم السبت. من جانبه تحدث الصيلب الأحمر المحلي عن "80 قتيلاً على الأقل".

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وفي وقت سابق من اليوم، كانت إيفون آكي سوير، رئيسة بلدية المدينة الساحلية قد قالت: "لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة.. هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم".

وأضافت في منشور على "فيسبوك"، أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وقالت رئيسة البلدية، إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة موجودة في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
  • صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
  • صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
  • صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
3 صور
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
صورة متداولة على الإنترنت للحريق الذي خلفه انفجار ناقلة الوقود في فريتاون
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