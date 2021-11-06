صحيفة تركية: حليف لأردوغان يستحوذ على مناقصات حكومية بمليار ليرة

أكدت صحيفة تركية معارضة، في تحقيق أجرته، استحواذ رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مناقصات حكومية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ليرة تركية.

استلمت الشركات المملوكة لرجل الأعمال فؤاد توسيالي مناقصات بقيمة 1.17 مليار ليرة تركية بين عامي 2012 و2021، حسبما أفادت صحيفة بيرغون اليومية المعارضة.

مادة اعلانية

توسيالي أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق الثروة التركي في عام 2018، يمتلك شركة قابضة تسمى Tosyalı Holding، تشرف على مجموعة من الشركات، تلقت هذه الشركات ما مجموعه 43 مناقصة منفصلة بين عامي 2012 و2021، تركزت هذه المناقصات في المقام الأول على مناقصات "شراء الأنابيب" من المؤسسات العامة.

قطاع البترول

وذكرت الصحيفة أن الشركة التركية المساهمة لخطوط الأنابيب ونقل البترول (BOTAŞ)، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة، منحت معظم المناقصات لشركات توسيالي.

وتلقت شركات توسيالي، تحت مظلة الشركة القابضة، 19 مناقصة منفصلة من الدولة في فترة ست سنوات بين عامي 2016 و2021، بمبلغ إجمالي 942 مليون ليرة - منحت شركة BOTAŞ الحكومية 11 منها.

كذلك استحوذت شركات رجل الأعمال المقرب من أردوغان على سبع مناقصات أخرى من قبل المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية، ومناقصة واحدة من المديرية العامة لمؤسسة البترول التركية.

أيضاً استحوذت Tosyalı Holding على مناقصات من بلدية إسطنبول أثناء سيطرة حزب العدالة والتنمية على أكبر البلديات التركية لعل أهم المشاريع في إسطنبول مشروع مع المديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي بقيمة تجاوزت 126 مليون ليرة.

ونالت مشاريع بناء كبيرة في مناطق عدة، من بينها إدارة مشروع المنطقة الصناعية "فيليوس" في منطقة البحر الأسود.

في تعليقه على هذا المشروع قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز يافوز يلماز إن "Tosyalı Holding ليست منخرطة في مشروع فيليوس Filyos كمستثمر، ولكن كشريك في حزب العدالة والتنمية".

شركة Tosyalı هي واحدة من عديد الشركات المملوكة لحلفاء أردوغان الذين استفادوا من المناقصات الحكومية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية وفق صحيفة بيرغون.

الصحيفة أشارت أيضاً إلى محمد جنكيز، الملياردير والحليف المقرب للرئيس، ومؤسس شركة جنكيز القابضة، التي تلقت معظم المناقصات العامة أكثر من أي شركة.

تشتهر شركته بالإشراف على مشاريع البنية التحتية والتشييد واسعة النطاق بملايين الدولارات.