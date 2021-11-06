.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا

  • الخط
نازحون من تيغراي
نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا

دعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن "خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام"

الأمم المتحدة – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إنهاء الصراع المتصاعد والآخذ في التوسع بإثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب، كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعا الإثنين المقبل لمناقشة الأزمة الإثيوبية.

ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن "خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام".

كما دعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى "إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
  • أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
  • سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
2 صور
أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020
سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)

وافق أعضاء المجلس الخمسة عشر على البيان الصحفي في اليوم التالي للذكرى الأولى للحرب في إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.

البيان هو الثاني من نوعه للمجلس حول النزاع. وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

بلينكن يدعو لبدء مفاوضات سلام بإثيوبيا دون شروط مسبقة أميركا نزاع إثيوبيا بلينكن يدعو لبدء مفاوضات سلام بإثيوبيا دون شروط مسبقة

في الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي "جيش تحرير أورومو"، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.

وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.

وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.

وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن آبي الثلاثاء حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أتذكرون أتذكرون "رومبو الإيليزي" الذي تسبب بزلزال سياسي؟ صدر الحكم بحقه
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
الأكثر قراءة
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار  مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار 
السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على وقع التدهور الأمني السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على وقع التدهور الأمني
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً
قبل أن تذهب
الساعة 60 | إيران ومشروعها النووي محاصران بعوامل ضغط كبرى
الساعة 60 | إيران ومشروعها النووي محاصران بعوامل ضغط كبرى
اكتشف المزيد