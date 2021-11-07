.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكمتيار: إيران تحاول منع الاعتراف بحكومة طالبان

  • الخط
قلب الدين حكمتيار (رويترز)
قلب الدين حكمتيار (رويترز)

حكمتيار: إيران تحاول منع الاعتراف بحكومة طالبان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما تسعى حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان بشكل كامل منذ منتصف أغسطس الماضي لتحصيل الاعتراف الدولي بحكومتها، كشف زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار إن إيران تحاول منع الاعتراف بحكومة الحركة.

وأضاف أنه بينما كانت كل من الصين وروسيا وباكستان وعدد من الدول المجاورة الأخرى تنوي الاعتراف بطالبان، عقدت إيران مؤتمرا لمنع هذا الإجراء.

"طالبان باكستان" تطالب بالإفراج عن سجناء كشرط لإجراء محادثات العرب والعالم "طالبان باكستان" تطالب بالإفراج عن سجناء كشرط لإجراء محادثات

إلى ذلك، أوضح حكمتيار أن "الأفغان يريدون أن يكون لدى جميع جيرانهم سياسة إيجابية وبناءة تجاه أفغانستان، لافتاً إلى أن الأفغان يحثون جميع الجيران على وجه الخصوص على عدم التدخل في شؤون بلادهم والتوقف عن دعم والاستثمار في استمرار الحرب".

وكانت طهران استضافت مؤتمر "جيران أفغانستان" في 27 من الشهر الفائت، والتي أعلنت طالبان أنها لن تشارك فيه.

تشكيل حكومة شاملة

وفي 18 أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن ست دول، هي إيران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ستشارك في اجتماع حضوري على مستوى وزراء الخارجية في طهران.

وركزت الأطراف المشاركة جهودها على كيفية المساعدة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية، وكانت الجلسة الأولى عقدت في الثامن من سبتمبر الماضي عبر الإنترنت.

ذبيح الله مجاهد (أرشيفية من فرانس برس)
ذبيح الله مجاهد (أرشيفية من فرانس برس)

طالبان تسعى للاعتراف الدولي

يذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، كان دعا في سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة الحركة المؤقتة، مطالباً في الوقت عينه برفع التجميد عن أرصدة البلاد في الخارج.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية، في حينه إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع بقية العالم، مؤكداً أن الغرض من تشكيل الحكومة هو العمل مع العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان
وفاة فنان مصري أثناء إجراء جراحة في القلب وفاة فنان مصري أثناء إجراء جراحة في القلب
قبل أن تذهب
رئيس تونس: سنضع حدا زمنيا للفترة الاستثنائية
رئيس تونس: سنضع حدا زمنيا للفترة الاستثنائية
اكتشف المزيد