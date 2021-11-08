إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة لحماس اجتازت منطقة البحر

قال المتحدث باسم الحيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت مسيرة تابعة لحركة حماس اجتازت منطقة البحر.

فيما أضاف أن الطائرة المسيرة ظلت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة تحليقها قبل اعتراضها.

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وسبق بيان أدرعي بوقت قصير، إعلان وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية على هدف على حدود قطاع غزة.

وكانت صحيفة "ذا تايمز أو إسرائيل"، قد ذكرت الشهر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة المتزايدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى امتلاك سلاح الجو الإسرائيلي عددًا من أنظمة الدفاع الجوي الثابتة، والتي يُعمل على استكمالها بشراء أنظمة رادار إضافية لتحسين قدرة الجيش على اكتشاف الطائرات المسيّرة.