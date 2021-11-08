تل أبيب: أحبطنا هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية بأفريقيا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إحباط تل أبيب لسلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في ثلاث دول أفريقية.

وقال صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن "الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في تنزانيا وغانا والسنغال".

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وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إحباط عملية إيرانية استهدفت أهداف إسرائيلية في قبرص".

وكتب غانتس آنذاك في تغريدة عبر "تويتر": "تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحد لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية في قبرص مزاعم إسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة إسرائيليين بالجزيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها".