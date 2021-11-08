خلية حزب الله بالكويت.. التحقيق مع محتجزين وأوامر ضبط آخرين

في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة بالكويت، اليوم الاثنين، حجز 8 مواطنين متهمين بتمويل حزب الله اللبناني، أكدت مصادر مطلعة أن هناك أوامر بضبط وإحضار قد تصدر في الـ 24 ساعة القادمة ضد آخرين، وذلك حسب تحريات أمن الدولة. وفق ما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

إلى هذا، كشفت المصادر عن أن القضية بدأت بـ 4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

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فحص جميع الحوالات الخارجية

ولفتت المصادر إلى أن التحريات مستمرة في هذه القضية على مدار الساعة وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها إلى النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

"تقرير من دولة شقيقة"

ووفق مصادر أمنية فإن "وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد أن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".

كما أضافت أن "جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن".