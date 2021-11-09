.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الإفريقي يحذر: فرصة إثيوبيا لإنهاء الصراع "ضئيلة"

  • الخط
مقاتل تابع لجبهة تحرير تيغراي
  • مقاتل تابع لجبهة تحرير تيغراي
  • مقاتلون تابعون لجبهة تحرير تيغراي
2 صور
مقاتل تابع لجبهة تحرير تيغراي
مقاتل تابع لجبهة تحرير تيغراي
مقاتلون تابعون لجبهة تحرير تيغراي
مقاتلون تابعون لجبهة تحرير تيغراي
نزاع إثيوبيا

الاتحاد الإفريقي يحذر: فرصة إثيوبيا لإنهاء الصراع "ضئيلة"

فيلتمان يعود إلى أديس أبابا للحث على الحوار.. والأمم المتحدة تحذر من تداعيات وخيمة لأزمة إثيوبيا

الأمم المتحدة/أديس أبابا - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ومنسقة الشوون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا
  • دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا
  • من قوات جبهة تحرير تيغراي
2 صور
دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا
دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا
من قوات جبهة تحرير تيغراي
من قوات جبهة تحرير تيغراي

وقال أوباسانغو، متحدثا من إثيوبيا، إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح" كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.

وأبلغ أوباسانغو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قائلا: "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي بأن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار".

لكن أوباسانغو أكد أن "الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير".

آبي أحمد
آبي أحمد

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أيضا إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.

وعقد الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين اجتماعا مغلقا لبحث الأزمة.

تحذير من "حمام دم"

وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول "حمام دم" في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، وأن سكانها "لا يعارضونهم بشدة".

من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

من جهتها، نفت الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة.

أصل الصراع

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري المؤقت" في 1991.

واشنطن: نواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة إثيوبيا العرب والعالم واشنطن: نواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة إثيوبيا
"تضحيات يجب القيام بها".. رسالة من أبي أحمد لشعب إثيوبيا العرب والعالم نزاع إثيوبيا "تضحيات يجب القيام بها".. رسالة من أبي أحمد لشعب إثيوبيا

وأزاح أبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

لكن بعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ"قمر 14".. وأتشوق لمعرفة رأي الجمهور
كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب
الأكثر قراءة
"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة
شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
قبل أن تذهب
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
اكتشف المزيد