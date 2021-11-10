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الأمم المتحدة تتجاهل طالبان وتسدد مرتبات مواطنين أفغان في قطاع الصحة

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Taliban forces try to stop the protesters, as they shout slogans during an anti-Pakistan protest, near the Pakistan embassy in Kabul, Afghanistan, September 7, 2021. REUTERS/Stringer
عناصر من طالبان
أفغانستان وطالبان

الأمم المتحدة تتجاهل طالبان وتسدد مرتبات مواطنين أفغان في قطاع الصحة

تكافح الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين على شفا المجاعة

الأمم المتحدة - رويترز 

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وزعت الأمم المتحدة مرتبات على حوالي 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني بلغت قيمتها قرابة 8 ملايين دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزة بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان في اختبار لضخ سيولة يحتاج إليها بشدة الاقتصاد المتردي في أفغانستان.

وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصندوق العالمي العاملة في المساعدات الصحية لإحياء برنامج كان البنك الدولي يموله حتى أوقف مساعداته عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في أغسطس.

وتكافح الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين على شفا المجاعة والحيلولة دون انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.

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وقالت كاني ويناراجا المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي: "الصندوق العالمي تحمل المخاطرة المالية وتحملنا نحن مخاطر التنفيذ لصرف هذه الدفعات".

وقدم الصندوق العالمي 15 مليون دولار صُرف منها قرابة 8 ملايين على المرتبات وتم إنفاق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات. واستطاع البرنامج تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليما من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما.

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