.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إثيوبيا.. جبهة تيغراي تعلن عن انتصارات والجيش يؤكد محاصرة عناصرها

  • الخط
متمردون مؤيدون لجبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي (أرشيفية من فرانس برس)
متمردون موالون لجبهة تحرير شعب تيغراي (أرشيفية من فرانس برس)
نزاع إثيوبيا

إثيوبيا.. جبهة تيغراي تعلن عن انتصارات والجيش يؤكد محاصرة عناصرها

أفادت رسالة بريد إلكتروني خاصة بالأمم المتحدة الأربعاء أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون لصالح المنظمة

نيروبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، الفصيل المسلح المعارض للحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أنها حققت انتصارات في عدة جبهات. ورد الجيش الإثيوبي مؤكدا أنه حاصر مقاتلي تيغراي في المناطق التي توغلوا فيها.

هذا وأفادت رسالة بريد إلكتروني خاصة بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقا يعملون لصالح المنظمة. ولم يتضح انتماء السائقين العرقي.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية الأحد، إنها تلقت العديد من التقارير بشأن القبض على المنتمين لعرق تيغراي في العاصمة.

وأدانت الولايات المتحدة الثلاثاء، الاعتقالات على أساس اثني في إثيوبيا بعد اعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفا أمميا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحافيين إن "المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس اثني غير مقبولة على الإطلاق".

دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا (أرشيفية من رويترز)
دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا (أرشيفية من رويترز)

وأفادت مصادر في الأمم المتحدة ووكالات إنسانية الثلاثاء، أن حوالي 16 موظفا إثيوبيا لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة برئاسة آبي أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر وسط تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي فصيلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" و"جيش تحرير أورومو" باتّجاه العاصمة أديس أبابا.

ودانت منظّمات إنسانية، بينها "العفو الدولية"، فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر "لفصائل إرهابية" واعتقاله من دون مذكّرة توقيف.

وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطاولت الآلاف منهم.

وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون إن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" و"جيش تحرير أورومو".

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ومنسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

شاهد ويل سميث يتسلق أعلى مبنى بالعالم ويجلس على قمته سوشيال ميديا شاهد ويل سميث يتسلق أعلى مبنى بالعالم ويجلس على قمته

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أيضا أن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.

وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول "حمام دم" في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، وأن سكانها "لا يعارضونهم بشدة".

من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

من جهتها، نفت الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة.

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا

جذور الصراع

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري المؤقت" في 1991.

وأزاح أبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

لكن بعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات لم تكتف بإيذاء البشر.. كورونا لوثت المحيطات بأطنان من النفايات
رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة رئيس أبل يعترف بامتلاكه عملات مشفرة
الأكثر قراءة
خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما
كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة
اكتتاب اكتتاب "تداول".. رفع حصة الأفراد إلى 30% من الأسهم المطروحة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
قبل أن تذهب
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اتفاق بين إسلام آباد و"طالبان باكستان" على وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد