الإنترنت مقطوع في السودان.. وأمر قضائي بإعادته فوراً

مع استمرار فرض الإجراءات الاستثنائية في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، وانقطاع الاتصالات أحيانا والإنترنت، قضت محكمة الخرطوم الجزائية اليوم الخميس بعودة الإنترنت في الحال.

وأمرت المحكمة شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت فوراً، ومؤقتاً لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر.

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في حين أكد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت مساء اليوم بأن الإنترنت لا يزال معطلا "إلى حد كبير" في البلاد لليوم الثامن عشر.

تحايل سابق!

وكانت المحكمة أمرت قبل يومين بإعادة الإنترنت، إلا أن شركات الاتصالات المعنية بتنفيذ القرار، أعادته لـ8 مشتركين فقط، ممن وردت أرقامهم بالدعوى، في "تحايل" واضح على القرار.

فما كان من جمعية حماية المستخدم إلا أن تقدمت بدعوى جديدة نيابة عن كافة المشتركين، ليصدر القرار الجديد اليوم.

يذكر أن البلاد تعيش منذ الشهر الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، بين المكون المدني والعسكري الذي حل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، كما علق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقد أشعلت تلك الإجراءات انتقادات دولية واسعة، ودفعت الولايات المتحدة إلى تعليق مساعداتها مؤقتا للبلاد.

كما أطلقت تظاهرات مناهضة لإقالة الحكومة وتسلم القوات المسلحة السلطة.