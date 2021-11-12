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السودان.. أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم باستثناء 3

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حميدتي مؤدياً القسم نائباً لرئيس مجلس السيادة (وكالة الأنباء السودانية)

السودان.. أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم باستثناء 3

دبي - العربية.نت

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بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان، أفاد التلفزيون الرسمي، الجمعة، أن محمد حمدان دقلو (حميدتي) أدى القسم نائباً لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وأدى أعضاء المجلس القسم أيضاً باستثناء 3، هم: مالك عقار والطاهر أبو بكر حجر والهادي إدريس يحيى، وفق مصادر "العربية/الحدث".

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سبب التغيب؟

فيما عزت مصادر من الجبهة الثورية سبب التغيب عن أداء اليمين الدستورية إلى أن الموقعين على اتفاقية جوبا مستثنون من القسم بحجة أدائهم له في وقت سابق.

وكان البرهان قد أدى القسم رئيساً لمجلس السيادة مساء الخميس أمام رئيس القضاء.

البرهان مؤدياً القسم رئيساً لمجلس السيادة (وكالة الأنباء السودانية)
البرهان مؤدياً القسم رئيساً لمجلس السيادة (وكالة الأنباء السودانية)

موافقة الجميع

يذكر أن عبد الفتاح البرهان كان شكل مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، واحتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيس المجلس. وكان جميع أعضاء المجلس وافقوا على شغل مناصبهم في اجتماع ضمهم معاً قبيل الإعلان الرسمي مساء الخميس، بمن فيهم أعضاء الجبهة الثورية الثلاثة.

أعضاء المجلس

إلى ذلك يتألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار.

فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء "مزيد من المشاورات".

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