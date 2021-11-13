.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب خطأ مطبعي.. السجن لزوجة معارض تركي سنتين

  • الخط
صلاح الدين ديميرتاش وزوجته باساك
صلاح الدين ديميرتاش وزوجته باساك (الصورة من حسابها على تويتر )

بسبب خطأ مطبعي.. السجن لزوجة معارض تركي سنتين

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار لملاحقات غريبة يتعرض لها نواب وقياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، حكم على زوجة الرئيس السابق للحزب والسياسي الكردي المسجون صلاح الدين ديميرتاش، بالسجن عامين ونصف.

أما السبب فـ "خطأ مطبعي في تقرير طبي "، بحسب ما أكد النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، ناشزو سانشيز أموري، بتغريدة على حسابه في تويتر أمس.

حكم مروع

وعلق، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، معتبرا أن الحكم على باساك ديميرتاش، سنتين ونص لمجرد خطأ مطبعي، على تقرير طبي أمر مروع، ويتجاوز المنطق.

كما وصف الحكم بالسياسي، الذي يعطي مؤشرا مقلقلا للحالة التي وصل إليها القضاء في تركيا.

صلاح الدين ديمرتاش
صلاح الدين ديمرتاش

يذكر أن التهمة ضد ديميرتاش تعود إلى عام 2015، حيث اتهمت بالاحتيال بسبب إجازة مرضية تم تأريخها بـ 14 ديسمبر بدلا من 11 ديسمبر 2015"، ما اعتبر في حينه "تزويرا".

وكانت زوجة المعارض السياسي أخذت إجازة غير مدفوعة الأجر للنصف الثاني من العام الدراسي 2015-2016 للتعافي.

فيما يقبع زوجها البالغ 48 عاما، الذي قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى عام 2015، وتحدى الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018، في السجن منذ 2016 إثر حملة شنت ضد الحزب وبعض قياداته، بتهم مختلفة، منها إهانة الرئيس، والدعاية الإرهابية، ودعم الإرهاب، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عظام وأجساد هزيلة.. فيديو لا يحتمل من مركز صحي بلبنان عظام وأجساد هزيلة.. فيديو لا يحتمل من مركز صحي بلبنان
احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة
شاهد شقيق عادل إمام يرد: شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي
قبل أن تذهب
إسبانيا تدرس تفجير فوهة بركان لابالما لإنهاء ثوراته المتكررة
إسبانيا تدرس تفجير فوهة بركان لابالما لإنهاء ثوراته المتكررة
اكتشف المزيد