الهند تتسلح بـ"إس-400" الروسي.. رغم مخاطر العقوبات الأميركية

أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم الأحد نقلاً عن دميتري شوجاييف رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري بأن موسكو بدأت إمداد الهند بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400".

وتعرّض الإمدادات الروسية الهند لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة بموجب قانون أميركي صدر عام 2017 يهدف لإثناء الدول عن شراء المعدات العسكرية الروسية.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن شوجاييف قوله اليوم الأحد في معرض دبي للطيران: "لقد بدأت الشحنات الأولى بالفعل". وقال إن الوحدة الأولى من أنظمة "إس-400" ستصل إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

وأبرمت الهند صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2018 لشراء خمسة من أنظمة الصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، والتي تقول إنها بحاجة إليها لمواجهة تهديدات الصين.

وتواجه نيودلهي مجموعة من العقوبات المالية الأميركية بموجب قانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" والذي يعتبر روسيا، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران، خصماً بسبب تصرفاتها ضد أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 ومساعدة بشار الأسد.

وتقول نيودلهي إن لديها شراكة استراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما أبلغت واشنطن الهند أنه من غير المحتمل أن تحصل على إعفاء من قانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات".

وأدى حصول تركيا على نظام "إس-400" الصاروخي الروسي في 2019 إلى أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة لا تزال مفاعليها مستمرة حتى اليوم، وقد طردت واشنطن أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلة "إف-35" بسبب ذلك.